Özlem Ünsal: Kein Automatismus zur Anhebung der Pflegebeiträge für Arbeitnehmer

Kiel (ots) - Zu der Forderung der Bundesvereinigung der DeutschenArbeitgeberverbände zur Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags derArbeitnehmer und der von den Landesregierungen beschlossenenEinführung des "Tages der Reformation" als neuen Feiertag im Norden,nimmt die Kieler Landtagsabgeordnete und Innenpolitikerin der SPDLandtagsfraktion, Özlem Ünsal, wie folgt Stellung:"Bekanntlich stößt ein neuer Feiertag nicht immer auf Gegenliebeauf der Arbeitgeberseite oder die Forderung lautet: "gerne, aberbitte unbezahlt!" mit Hinweis auf hohe Kosten. So auch im Falle desneuen Feiertages zum Reformationstag, der als Verbundlösung auch fürSchleswig-Holstein gemeinsam mit den Nord-Bundesländern Hamburg,Niedersachsen und Bremen beschlossen wurde.Weder wir in Schleswig-Holstein noch die weiteren Länder, dieebenfalls den zusätzlichen Feiertag entschieden haben, können denAufschrei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbändewirklich nachvollziehen. Die Regelung des SGB IX gilt bei einem"Feiertag, der stets auf einen Werktag fällt". Das ist beimReformationstag mitnichten immer der Fall. Darüber hinaus wurden auchin anderen Bundesländern mit deutlich mehr Feiertagen keineErhöhungen für zwingend nötig erachtet. Deshalb sollte der Ball hiermal etwas flacher gehalten werden. Schließlich profitiert auch unsereWirtschaft von steigender Produktivität und prächtigen Gewinnen, dievon unseren Beschäftigten durch harte Arbeit erwirtschaftet werden.Gleiches wäre auch für die Lohnentwicklung wünschenswert.Ein Automatismus zur Anhebung der bundesweit einheitlichenPflegebeiträge ist deshalb mit keinem Paragraphen stichfest. DieMenschen - Beschäftigte und ihre Familien gleichermaßen - freuen sichauf den neuen Feiertag und dies gilt es insbesondere in Zeiten vonhohem Fachkräftemangel, wo die Zufriedenheit auf Seiten unsererArbeitgeber und Arbeitnehmer ein Qualitäts- und Produktivitätsmerkmaldarstellt, zu würdigen."