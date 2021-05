Özdemir will Verkehrsminister werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir will nach der Bundestagswahl Verkehrsminister werden. "Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass es in Deutschland zur Verkehrswende kommt", sagte er "Zeit-Online". "Wer es dann wird, falls wir regieren, entscheidet unsere Parteiführung", räumte Özdemir ein.

Derzeit ist er aber immerhin schon Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag entsprechend positioniert. Das Amt des Verkehrsministers war in der Vergangenheit bei Spitzenpolitikern oft vergleichsweise unbeliebt. Özdemir kann das nicht nachvollziehen: "Es müsste eines der beliebtesten sein", sagte er. Das Ministerium habe "einen riesigen Investitionsetat, es geht um Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft, um Stadt und Land, um Freiheit". Auf die Frage, was er als Verkehrsminister als Erstes bei der Bahn ändern würde, antwortete Özdemir unbestimmt: "Wir informieren uns da genau, wir bereiten uns mit schwäbischem Fleiß vor, damit wir ab dem ersten Tag wissen, was zu tun ist." Nach Ansicht des Grünen-Politikers müsse die Bahn "effizienter organisiert werden". Da säßen Leute im Vorstand, die die Hälfte des Jahres mit Aufsichtsratssitzungen verbringen, weil jeder Teilbereich der Bahn noch einmal einen eigenen Aufsichtsrat habe. Özdemir hatte zuletzt bekannt gegeben, dass er Weihnachtsgeld seiner Partei aus seiner Zeit als Grünen-Vorsitzender nachträglich an die Bundestagsverwaltung gemeldet habe. "Über meinen Fehler ärgere ich mich selbst am meisten", sagte er dazu "Zeit-Online".

Foto: über dts Nachrichtenagentur