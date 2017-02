Özdemir will Bekenntnis zum Rechtsstaat von Türken in Deutschland

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat von den Deutschland lebenden Türken ein klares Bekenntnis zum Rechtsstaat verlangt. "Wie Erdogans Demokratieverständnis aussieht, sehen wir auch in seinem Umgang mit der Presse", sagte Özdemir der "Welt". Mit Blick auf das Referendum am 16. April, das über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei entscheidet, appellierte er an die Türken in Deutschland: "Nehmt den Menschen in der Türkei nicht die Freiheit und Demokratie, die ihr hier in Deutschland genießt. Geht wählen beim Referendum in der Türkei, aber wählt die Demokratie und sagt Nein zu Willkür, Unterdrückung und Intoleranz." Özdemir sagte weiter an die Erdogan-Anhänger in Deutschland gerichtet: "Überlegt Euch mal, warum ihr selbst lieber nicht unter dem Erdogan-Regime in der Türkei leben wollt, dass ihr den Menschen durch ein Ja beim Referendum in der Türkei aber zumutet."

Darüber hinaus verlangte der Grünen-Vorsitzende "von der Kanzlerin und der großen Koalition, sich gegenüber der türkischen Regierung vehement für die Pressefreiheit im Allgemeinen und für die Freiheit von Deniz Yücel ganz besonders einzusetzen".

Foto: über dts Nachrichtenagentur