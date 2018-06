Özdemir kritisiert Erdogan-Anhänger in Deutschland

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland nach dessen Wahlerfolg am Sonntag scharf kritisiert. "Die feiernden deutsch-türkischen Erdogan-Anhänger feiern nicht nur ihren Alleinherrscher, sondern drücken damit zugleich ihre Ablehnung unserer liberalen Demokratie aus", schrieb Özdemir auf Twitter. "Wie die AfD eben. Muss uns beschäftigen", fügte er hinzu.

Erdogan hatte bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag offiziellen Zahlen zufolge bereits in der ersten Runde die absolute Mehrheit erreicht. Die Wahlkommission erklärte Erdogan am frühen Montagmorgen zum Sieger. Auch bei der zeitgleich stattfindenden Parlamentswahl kam Erdogans AKP gemeinsam mit dem Bündnispartner MHP auf die absolute Mehrheit, obwohl die prokurdische HDP es über die Zehn-Prozent-Hürde schaffte und damit ins Parlament einzog. Bei den Türken in Deutschland erzielte Erdogan ein noch deutlich besseres Ergebnis als in der Türkei selbst. Unter anderem in Berlin feierten zahlreiche Anhänger den Wahlsieg Erdogans.

Foto: über dts Nachrichtenagentur