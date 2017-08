Özdemir gegen türkische Lehrer an deutschen Schulen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl, Cem Özdemir, hat sich dagegen ausgesprochen, dass Lehrer aus der Türkei in Deutschland unterrichten: "Ich bin dagegen, dass die autoritäre Weltsicht und das nationalistische Geschichtsverständnis Erdogans in deutschen Klassenzimmern verbreitet werden", sagte Özdemir der Wochenzeitung "Die Zeit". Er habe als Kind selbst am Nachmittag Unterricht bei türkischen Lehrern gehabt. "Da habe ich vor allem gelernt, dass man besser keine Fragen stellt, nicht den Staat oder die Religion hinterfragt. Kinder sollen aber Fragen stellen, so viel sie wollen", sagte der Grünen-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur