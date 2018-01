BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel in Goslar hat Grünen-Chef Cem Özdemir die Bundesregierung davor gewarnt, falsche Kompromisse mit der Türkei zu schließen. Deutschland dürfe sich nicht auf "schmutzige Abmachungen" einlassen, sagte Özdemir den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. So lange der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in der Türkei "als Geisel" festgehalten werde, dürfe es "keine Normalisierung der Beziehungen" geben.

Die türkische Regierung könne nicht erwarten, dass es eine Ausweitung der Zollunion gebe.

