Özdemir für engere Zusammenarbeit mit Kanada

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Cem Özdemir fordert nach dem Beginn der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ein engeres Bündnis mit Kanada. "Je schwieriger die Zusammenarbeit mit Washington wird, desto enger müssen wir mit Ottawa zusammenrücken", sagte der Özdemir den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Kanada sei ein natürlicher Verbündeter, der für Frieden, Weltoffenheit und nun auch Klimaschutz stehe.

"Der Kampf gegen den Klimawandel kann unter Trump keine Pause machen", sagte Ödzemir. "Wir werden Kanada in den kommenden Jahren sehr brauchen." Der Spitzenkandidat der Grünen besuchte in den vergangenen Tagen Kanada, führte unter anderem Gespräche mit verschiedenen Politikern über Klima- und Migrationspolitik. "Kanada will an seinem ambitionierten Klimaplan nicht rütteln", sagte Özdemir. Die wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA sei stark, "der Wille an Kernprojekten der Trudeau-Regierung festzuhalten aber auch".

Foto: über dts Nachrichtenagentur