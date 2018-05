Özdemir für bundesweit einheitliche Regeln bei Fahrverboten

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

STUTTGART (dpa-AFX) - Grünen-Politiker Cem Özdemir warnt beim Thema Fahrverbote für Diesel vor einem "Flickenteppich an Maßnahmen" in Deutschland.



"Ich fände es sinnvoller, wenn es in dieser Frage eine bundesweite Regelung gibt", sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag am Mittwoch dem SWR. "Denn Hamburg, Stuttgart, München sind ja nun alle Städte, die zur selben Republik gehören." Die bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote wegen schlechter Luft sollen an diesem Donnerstag in Hamburg in Kraft treten.

Özdemir warnte vor unterschiedlichen Maßnahmen in den Städten. "Das heißt, wenn Sie künftig von Hamburg nach Stuttgart fahren, brauchen Sie vielleicht ein dickes Handbuch wo drin steht, wo Sie mit welchem Fahrzeug reinfahren dürfen und wo nicht." Einfacher wäre aus seiner Sicht eine bundesweite blaue Plakette. "Dann gibt es eine klare Regelung. Der moderne Diesel darf rein, die anderen dürfen in der Zeit der Überschreitung nicht rein."/lan/DP/jha