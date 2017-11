Özdemir bekräftigt Rückzug von Grünen-Parteispitze

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat bekräftigt, dass er nicht für eine weitere Amtsperiode an der Parteispitze zur Verfügung steht. "Ich habe immer gesagt, dass ich nach der Bundestagswahl als Bundesvorsitzender gerne die Verantwortung für die Partei in andere Hände legen würde", sagte Özdemir der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Klar ist, dass wir jetzt erst mal sehen müssen, wie geht es weiter mit der Regierungsbildung", sagte Özdemir.

"Wenn das geklärt ist, kommen alle weiteren Schritte." Als ein möglicher Nachfolger Özdemirs an der Parteispitze gilt Schleswig-Holsteins Vize-Regierungschef Robert Habeck, den Özdemir "einen unserer Besten" nannte, so die Zeitung. "Er wird künftig hoffentlich eine wichtige Rolle spielen", sagte Özdemir. Auf dem Parteitag am kommenden Sonnabend erwartet Özdemir Unterstützung für den Kurs der Führungsriege bei den Jamaika-Sondierungsverhandlungen. "Es mag auch Kritik geben. Aber insgesamt war die Partei nach meinem Eindruck sehr zufrieden, wie wir das gemacht haben", sagte er. "Ich bin stolz auf meine Partei, dass sie so standhaft und geschlossen geblieben ist, obwohl wir bis an die Schmerzgrenze und manchmal darüber hinaus gegangen sind im Ringen um Kompromisse in der Verantwortung für unser Land", sagte der Grünen-Vorsitzende.

Foto: über dts Nachrichtenagentur