Özdemir beklagt Verharmlosung der Gefahr von rechts

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der nach Morddrohungen unter Polizeischutz stehende Grünen-Politiker Cem Özdemir hat nach dem mutmaßlichen Anschlag von Hanau davor gewarnt, die Gefahr von rechts zu verharmlosen. "Nach NSU, Lübcke und Halle reden manche immer noch von Einzeltätern. Damit muss endlich Schluss sein", sagte Özdemir den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).

2020 müsse als das Jahr in die Geschichte eingehen, "in dem wir ganz klar benennen, mit was wir es zu tun haben: rechtem Terror". Dieser müsse mit aller Härte durch den Rechtsstaat bekämpft werden. Der langjährige Grünen-Vorsitzende wurde in der Vergangenheit wegen seiner scharfen Kritik an der Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan von türkischen Nationalisten massiv bedroht. Er erhält seit Längerem Personenschutz vom Bundeskriminalamt. Ende Oktober wurde bekannt, dass eine Neonazi-Gruppe konkrete Morddrohungen an Özdemir und die Grünen-Politikerin Claudia Roth schickte und beide auf einer Todesliste führt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur