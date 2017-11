Özdemir zu Jamaika-Sondierung: 'Wir gehen in die Verlängerung'

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Bereitschaft seiner Partei betont, weiter konstruktiv an einem Erfolg der Sondierungen für ein Jamaika-Bündnis zu arbeiten.



"Entscheidend ist das Ergebnis. Das Ergebnis muss stimmen", sagte er am frühen Freitagmorgen in Berlin. "Wir gehen in die Verlängerung." Wie lange diese dauern werde, "hängt auch vom Schiedsrichter ab", sagte er, ohne den Namen von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel zu nennen. Grünen-Chefin Simone Peter sagte: "Wir haben alle ein bisschen Schlaf notwendig."