BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Mit deutlichen Worten hat Grünen-Chef Cem Özdemir auf die Festnahme von zwei weiteren Bundesbürgern in der Türkei reagiert: "Erdogan ist kein Präsident, sondern ein Geiselnehmer", sagte Özdemir der "Bild" (Samstag). "Er tritt die Würde seines Amtes mit Füßen. Die Situation ist so ernst, dass ich niemandem mehr mit gutem Gewissen sagen kann, dass man in der Türkei derzeit sicher ist." Özdemir forderte einen sofortigen Stopp der Finanzströme in die türkischen Moscheen in Deutschland.

"Wir können nicht mehr länger tatenlos zusehen, wie Erdogan in Deutschland versucht, eine Parallelgesellschaft aufzubauen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur