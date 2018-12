Oettinger will nach Ostern über berufliche Zukunft entscheiden

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) will nach der Europawahl im nächsten Jahr die EU-Kommission verlassen und nach Ostern über seine berufliche Zukunft entscheiden. "Ich will in der Privatwirtschaft noch mal vollberuflich tätig werden. International", sagte Oettinger dem Nachrichtenmagazin Focus.

Er habe "eine Reihe von Anfragen" und führe Gespräche in Deutschland und auch außerhalb Deutschland. Welches Angebot er annehme, wolle er aber "erst nach Ostern nächstes Jahr entscheiden", so Oettinger weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur