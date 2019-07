Oettinger weist auf Zeitdruck bei Suche nach EU-Kommissionschef hin

BERLIN (dpa-AFX) - Der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat auf den Zeitdruck bei der Suche nach einem neuen Chef der EU-Kommission hingewiesen.



Im ZDF-"Morgenmagazin" erinnerte der CDU-Politiker daran, dass voraussichtlich bereits am Mittwoch auch der neue Präsident des EU-Parlaments gewählt werden soll. "Man sollte in jedem Fall vor der Wahl des Parlamentspräsidenten wissen, wie die anderen Topfunktionen besetzt werden. Und da geht es um eine Balance zwischen Christdemokraten, Liberalen und Sozialisten", erklärte Oettinger. Für die Kür des Kommissionschefs gilt daher aus seiner Sicht: "Es müsste ein Baustein sein, der das Gesamtgebäude trägt."

Oettinger forderte die Sozialisten und Sozialdemokraten auf, zu erklären, warum für sie der Spitzenkandidat der christdemokratischen Europäischen Volkapartei (EVP), der CSU-Politiker Manfred Weber, nicht wählbar ist. "Er ist ein erfahrener Abgeordneter, er hat am Wahlkampf teilgenommen, er war Spitzenkandidat, und er hat die Wahl mit einer relativen Mehrheit gewonnen."

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich beim Sondergipfel in Brüssel bis zum frühen Montagmorgen nicht auf einen neuen Kommissionspräsidenten einigen können. Nach achtstündiger Unterbrechung für Einzelgespräche wurden die Gipfelteilnehmer erst am Morgen wieder zu Beratungen in großer Runde zusammengerufen./and/DP/stk