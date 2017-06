Oettinger: Über engere Beziehungen mit Großbritannien reden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der britischen Unterhauswahl wächst in Brüssel die Hoffnung auf einen Kurswechsel Londons bei den Brexit-Verhandlungen. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", es könne nun sogar möglich sein, "über engere Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zu reden, als Frau May das ursprünglich vorhatte". Weiter sagte Oettinger: "Wenn London zum Beispiel in einer Zollunion bleiben würde, müsste es nicht sämtliche Handelsverträge neu verhandeln. Das würde die Regierung massiv entlasten."

Eine solche Zollunion gibt es mit der Türkei. Oettinger begrüßte, dass die britische Premierministerin Theresa May am Freitag bekräftigt hatte, dass die Austrittsverhandlungen am 19. Juni beginnen sollen. "Wir sind zum Start der Verhandlungen bereit. Wir sollten die nächsten Wochen dazu nutzen, die Gespräche so weit voranzutreiben, dass sie während der Sommerpause wenigstens auf technischer Ebene weiterlaufen können. Es gibt keine Zeit zu verlieren", sagte Oettinger der F.A.S.

Foto: über dts Nachrichtenagentur