Oettinger: Mehr Geld für Italien aus Brüssel - weniger für den Osten

Für Länder wie die Slowakei, die baltischen Länder oder Polen sei im geplanten künftigen EU-Haushalt weniger Geld für die Kohäsionspolitik vorgesehen, "weil sie wettbewerbsstärker geworden sind, weil sie wirtschaftlich zugelegt haben", sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. "Andere, die in den letzten Jahren länger in der Stagnation gewesen sind - Italien -, bekommen mehr Geld."

Die EU-Kommission wolle erreichen, dass es weiter fair zugehe und dass "es nicht bei Kohäsionspolitik zu große Gewinner und zu starke Verlierer gibt", sagte Oettinger.

Die "Financial Times" hatte zuvor berichtet, dass auch Ungarn Einschnitte zu erwarten habe. Neben Italien sollen demnach auch Griechenland und Spanien in den Genuss von mehr Geld aus Brüssel kommen. Am Dienstagnachmittag wollte die EU-Kommission ihre konkreten Pläne zur künftigen Förderung von strukturschwachen Regionen vorstellen./vio/DP/jha