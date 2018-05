Oettinger: Jetzt Italiener von Euro überzeugen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien sollte nach Worten von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger alles getan werden, um die Bürger vom Euro zu überzeugen.



Er plädiere für "eine positive Mitwirkung an der Willensbildung" in Italien, sagte Oettinger am Montag in Berlin vor Beginn einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin, ohne dies genauer auszuführen. Für den Übergang rechne er nun mit einer "technischen Regierung".

Am Sonntag war eine Regierungsbildung der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega gescheitert. Präsident Sergio Mattarella kündigte daraufhin an, in Kürze über den Ruf nach einer erneuten Wahl zu entscheiden. Offenbar arbeitet er an einer Übergangsregierung, da er für Montag den Ökonomen Carlo Cottarelli in den Präsidentenpalast einbestellte. Dieser könnte mit einer "Expertenregierung" die Zeit bis zu einer Neuwahl überbrücken. Allerdings hatten sowohl Lega als auch die Sterne schon angekündigt, einer Technokratenregierung im Parlament nicht zuzustimmen.