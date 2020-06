Östliche EU-Staaten weiter gegen feste Flüchtlingsquoten

PRAG (dpa-AFX) - Acht östliche EU-Staaten haben ihren Widerstand gegen eine verpflichtende Flüchtlingsumverteilung noch einmal bekräftigt.



Es sei gelungen, eine "starke Koalition von Staaten" zusammenzubringen, die Quoten ablehnen, betonte der tschechische Innenminister Jan Hamacek am Dienstag als Initiator eines gemeinsamen Schreibens an die EU-Kommission. Man sei aber bereit, in jeder Form beim Schutz der EU-Außengrenzen zu helfen, erklärte der 41 Jahre alte Sozialdemokrat.

Zu den Unterzeichnern zählen auch die Innenminister der übrigen Visegrad-Staaten Polen, Slowakei und Ungarn. Der Erklärung angeschlossen haben sich zudem die drei baltischen Länder sowie Slowenien.

Es wird erwartet, dass EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in den nächsten Wochen einen neuen "Pakt für Migration und Asyl" vorstellt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte im April entschieden, dass Polen, Ungarn und Tschechien in der Flüchtlingskrise 2015 gegen EU-Recht verstoßen hatten. Die drei Staaten hatten sich geweigert, Beschlüsse zur Aufnahme von Asylbewerbern aus Griechenland und Italien umzusetzen./hei/DP/eas