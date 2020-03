Österreichs Vizekanzler für Verschiebung der Olympischen Spiele

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hat sich wegen der Coronavirus-Krise für die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ausgesprochen.



"Ich plädiere im Sinne der Gesundheit aller TeilnehmerInnen, BetreuerInnen und ZuschauerInnen für eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele 2020", teilte er der österreichischen Nachrichtenagentur APA in einer Erklärung mit. Er begrüßte demnach den "mutigen Schritt" von Kanada, das auf die Entsendung seiner Sportler nach Japan verzichten will.

Die Olympischen Spiele sollen vom 24. Juli bis 9. August in Tokio stattfinden. Das Internationale Olympische Komitee gab am Sonntag bekannt, dass angesichts der Coronavirus-Pandemie innerhalb von vier Wochen über eine mögliche Verschiebung entschieden werden soll./nif/DP/jha