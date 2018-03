Österreichs Sport Business ist bereit für die Zukunft - BILD

Der Kongress "Sport & Marke" holt die Größen des Sportbusinessnach Wien. Im Mittelpunkt stehen die Themen Digitalisierung,Innovationen, die ÖFB-Strategie und eSport.Wien (ots) - Zum bereits fünften Mal versammeln sich ÖsterreichsSportbusiness-Entscheider zum Branchentreff "Sport & Marke". Am 7.Mai treffen die Experten im Wiener Hilton Vienna Danube Waterfrontzusammen.Einen der Schwerpunkte bildet etwa die ÖFB-Strategie: Österreicherhält bekanntlich zur Saison 2018/19 ein neues Format für dieFußball-Bundesliga. Playoffs sollen Spannung und Einzigartigkeitkreieren. Ist das die erste Reaktion auf die Champions-League-Reform,um den Anschluss nicht zu verlieren? Mit Sky Österreich hat die Ligawieder einen starken Partner. Reicht die Exklusivität desPay-TV-Anbieters, um die Zuschauer zu überzeugen? Flexible Angebotevon internationalen Sportligen stehen in direkter Konkurrenz. NeueSportarten wie die Formel E, Drohnenligen oder eSport drängen in denMarkt und konkurrieren um die Fan-Aufmerksamkeit. Bei Sport & Markewird Christian Ebenbauer das neue Konzept der ÖsterreichischenFußball-Bundesliga vorstellen.Zwtl.: Österreichs Sport im "Digital-Boom"Nationalrats-Abgeordnete Therese Niss arbeitet am Konzept zurDigitalisierung Österreichs. Bei Sport & Marke gibt sie Einblicke indie Vorhaben der Regierung. Gelingt die Digitaloffensive auch imSport? Bereits heute nutzt Laola1 Chatbots und Podcasts zurEmotionalisierung der eigenen Plattform. Beim Hahnenkamm-Rennen inKitzbühel werden gezielt Influencer eingeladen, um zusätzlichenContent und Emotionen rund um das Skirennen zu kreieren. Und dereSport-Hype hat Österreich längst erreicht. Es gibt bereits mehr als100.000 registrierte eSportler in Österreich. Das Unternehmenpaysafecard baut bereits seit Jahren Partnerschaften im eSport auf.Wie aktiviert die Marke ihr eSport-Engagement? Programm unter:[https://sport-marke.at] (https://sport-marke.at)SPORT & MARKEDer Branchentreff SPORT & MARKE vereint am 7. Mai zum fünften Maldie Sportbusiness-Entscheider Österreichs in Wien. Die Experten derBranche präsentieren einen Mix aus Panel-Diskussionen,Key-Note-Referaten und Best-Practice-Beispielen, darunter BankAustria, Coca-Cola, ÖFB, Interwetten, Sky, Viessmann, Milka, A1Telekom, ORF, willhaben und Western Union. Programm unter:https://sport-marke.atDatum: 7.5.2018Ort: Handelskai 269, 1020 WienUrl: https://sport-marke.atBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:ESB Marketing NetzwerkFabian Weber+41 (0) 71 223 78 82www.esb-online.comhttps://sport-marke.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30581/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ESB Marketing Netzwerk, übermittelt durch news aktuell