Österreichs Sozialdemokraten fordern Solidarität der Wohlhabenden

WIEN (dpa-AFX) - Ihre Kritik am Regierungskurs haben Österreichs Sozialdemokraten am Tag der Arbeit coronabedingt über das Internet kundgetan.



"Das neoliberale Konzept ist gescheitert. Denn jetzt werden die Rufe nach einem helfenden, schützenden Staat laut", sagte die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Freitag in einem Livestream, der in diesem Jahr die traditionelle SPÖ-Parade zum Arbeitertag in Wien ersetzte. Eine stärkere Solidarität der wohlhabenden Teile der Gesellschaft seien entscheidend für einen Neustart der Wirtschaft, ergänzte sie. Seit der Verhängung von weitreichenden Beschränkungen und Schließungen Mitte März ist die Zahl der Arbeitslosen im Land auf 572 000 gestiegen. Rund 1,2 Millionen Menschen sind zudem in Kurzarbeit beschäftigt.

Während der Corona-Pandemie ist es der SPÖ bislang schwergefallen, ihren Positionen Gehör zu verschaffen. Kanzler Sebastian Kurz und sein konservativ-grünes Regierungsbündnis haben starke ökonomische und soziale Gegenmaßnahmen zur Krisenbekämpfung angekündigt. Auch sieht sich SPÖ-Chefin Rendi-Wagner zahlreichen parteiinternen Querelen ausgesetzt. Eine interne Befragung, deren Veröffentlichung in der nächsten Woche ansteht, wird zeigen, inwiefern sie noch den Rückhalt der eigenen Partei genießt.

Während die SPÖ als größte Oppositionspartei ihren Mai-Protest sicherheitshalber ins Netz verlagert hatte, versammelten sich am Freitag in Wien die Anhänger mehrerer linker Gruppen zu kleineren Demonstrationen. So bezweifelte die "Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen" den Sinn der harschen Sperren in Österreich, die allerdings aktuell nach und nach gelockert werden. Die Gruppe "Selbstbestimmtes Österreich" forderte die Regierung auf, lieber in die Gehälter von Beschäftigten des Gesundheitssystems zu investieren als großen Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen./al/DP/jha