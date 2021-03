Österreichs Präsident dankt mit U-Bahn-Ansage für Corona-Disziplin

WIEN (dpa-AFX) - Mit einer Dankesbotschaft in Zeiten der Pandemie hat sich Österreichs Präsident direkt an Wiener U-Bahn-Passagiere gewandt.



Alexander Van der Bellen griff am Mittwoch zum Mikrofon und sprach eine Ansage ein, die in Zügen und Stationen zu hören war, wie eine Sprecherin der städtischen Wiener Linien sagte.

"Liebe Fahrgäste, hier spricht Alexander Van der Bellen. Ich wollte mich heute einfach einmal bei Ihnen bedanken. Es ist ja derzeit alles nicht so einfach", sagte der 77-jährige Politiker. "Daher Danke - Danke fürs Masketragen, Danke fürs Abstandhalten, Danke fürs Aufeinanderschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag."

Der ehemaligen Chef der Grünen ist bekannt dafür, dass er öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Im Vorjahr führte er seine Schweizer Amtskollegin Simonetta Sommaruga bei einem Besuch in Wien mit Straßenbahn und U-Bahn durch die Stadt./al/DP/eas