Österreichs ÖVP-Chef erhofft sich starke Führungsrolle von der Leyens

WIEN (dpa-AFX) - Der Chef der konservativen ÖVP in Österreich, Sebastian Kurz, erhofft sich von Ursula von der Leyen eine starke Führungsrolle in der EU.



Die Bürger hätten zahlreiche Sorgen, schrieb Kurz am Dienstagabend auf Twitter. Dazu gehörten der Klimawandel, die Herausforderungen durch die Migration, die Wettbewerbsfähigkeit der EU und auch die Frage, welche politischen Bereiche künftig eher durch die Nationalstaaten als durch Brüssel geregelt werden sollten. Von der Leyen war am Abend mit knapper Mehrheit zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Sie folgt Jean-Claude Juncker nach./mrd/DP/he