Hamburg (ots) - Mehr Optimismus unter den europäischen Politikernfordert Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview mit demHamburger Magazin stern und kritisiert Europas Politiker-Kollegen:"Ich unterschätze die Herausforderungen nicht, es ist manchmalwirklich sehr ernst. Vor allem ist Europa in der Migrationsfrage imJahr 2015 falsch abgebogen", sagt der Bundeskanzler, dessen Landzurzeit noch die Ratspräsidentschaft der EU inne hat.Europa erlebe "eine herausfordernde Zeit. Aber ich denke, esbraucht mehr Optimismus. (...) Es gibt ohnehin zu viele Politiker,die Weltuntergangsszenarien schüren; die mindestens einmal im Monatbehaupten, das endgültige Ende der Europäischen Union sei gekommen."Kurz, der seit einem Jahr mit der rechtskonservativen FPÖ in Wienregiert, glaubt daran, dass Europa die aktuellen Schwierigkeitenüberwinden wird. "Wir sind in der Lage, die Migrationsströme in Griffzu bekommen, den Brexit abzuwickeln, und wir werden es auchhinbekommen, dass die EU wieder an Stärke gewinnt, wenn wir es nuralle wollen", so Kurz im stern.Kritik an seiner restriktiven Migrationspolitik begegnet er mitscharfen Worten: "Viele haben geglaubt, dass die Politik der offenenGrenzen human sei. In Wahrheit gab es so viele Tote, wie nie zuvor.(...) Seitdem wir die Schlepper bekämpfen, ist die Zahl der Totenzurückgegangen."Zum UN-Migrationspakt, den er mit ausverhandelt hat, aber fürÖsterreich nicht unterschreiben wollte, sagt Kurz: "Das sind Dinge,die zwar in den Medien ausführlich diskutiert werden, aber für dieMenschen keinerlei Auswirkungen haben. (...) Wegen dieses Paktes gibtes keinen einzigen Migranten mehr oder weniger in Europa."Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern frei zurVeröffentlichung.