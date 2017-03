Österreichs Außenminister Kurz: Brexit ist Wendepunkt

WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hat den Brexit als Wendepunkt für die EU bezeichnet.



Die Europäische Union dürfe den Status quo nicht beibehalten, sondern müsse sich verändern, schrieb der ÖVP-Politiker am Mittwoch auf Twitter. In großen Fragen wie der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik müsse die EU stärker sein. Sie solle sich aber dort zurücknehmen, wo Staaten selbst besser entscheiden könnten. Für Österreich sei eine rasche Rechtssicherheit für 25 000 Landsleute in Großbritannien ein wichtiger Punkt./da/DP/fbr