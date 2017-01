Österreichs Außenminister: Die AfD wird die Wahlen nicht gewinnen

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat dafür plädiert, europäischen Rechtspopulisten nicht ständig ein Forum einzuräumen. "Der ständig Fokus auf die Rechtspopulisten hilft nur diesen Parteien, weil man sie zu etwas Besonderem macht", sagte Kurz gegenüber "Bild" (Montag). Stattdessen sollte "man es doch etwas entspannter nehmen".

Es gäbe einen Wettbewerb in der Demokratie und das sei auch gut so. "Ich glaube weder, dass Marine Le Pen in Frankreich gewinnt, noch dass die AfD die Wahlen in Deutschland gewinnt", so Kurz. Der ÖVP-Politiker glaubt an eine lange Zukunft Europas: "Aber wir müssen die EU so verändern, dass sie wieder an Stärke gewinnt. Wir haben schon vor Trump gewusst, dass es eine Veränderung in der EU braucht, dass es mehr Unabhängigkeit braucht, eine stärkere, gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik braucht, dass wir unsere Grenzen selbst schützen müssen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur