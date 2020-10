Österreichisches Unternehmen setzt internationale Trends im Tierbereich

Gleisdorf (ots) - Dem österreichischen Unternehmen Vitrasan GmbH ist zum wiederholten Mal ein großer internationaler Coup gelungen.Bereits seit dem Jahr 2018 konzipiert und vertreibt das innovative Unternehmen aus Gleisdorf hochwertige Hanf- und CBD-Produkte und entwickelte sich so zu einem der führenden Anbieter der Branche im gesamten deutschsprachigen Raum. Nun ist es dem engagierten Team rund um die beiden Geschäftsführer Thomas Sulzer und Mag. pharm Matthias Schöggl gelungen eine weitere große Innovation zu schaffen. „Wir sind die derzeit einzigen Anbieter, denen es gelungen ist, wohltuende CBD-Öle für Tiere als Einzelfuttermittel anzubieten. Das ist ein riesiger Vorteil für alle Konsumentinnen und Konsumenten, sowie für alle Tierärztinnen und Tierärzte, die auf CBD-Produkte in ihrem Repertoire zurückgreifen“, klärt einer der Geschäftsführer, Pharmazeut und Tierliebhaber Mag. pharm. Matthias Schöggl auf.Möglich macht dies das jahrelange Know-how im CBD- und Hanf-Bereich sowie ein spezielles und vor allem ganz natürliches Kaltpressverfahren, bei dem die Hanföle mit CBD besonders schonend gewonnen werden können. Durch diesen einzigartigen Prozess und die Deklarierung als Einzelfuttermittel fallen mögliche Bedenken der Kundinnen und Kunden, anderer herkömmlicher veterinärer CBD-Öle, gänzlich weg. Auch international gibt es bereits Anfragen zu den neuen Produkten der Marke CBD VITAL VET. Denn derzeit sind die Hanföle mit CBD von CBD VITAL die einzigen in Europa, die als Einzelfuttermittel angeboten werden können.„Natürlich gibt es ein weiteres großes Plus bei unseren Produkten. Denn wir bieten nicht nur Hanföle mit CBD an, sondern – ganz nach dem CBD VITAL VET Motto – TIERLIEBE IST MENSCHLICH – auch weitere natürliche Alternativen mit der Kraft der Hanfpflanze. Dabei wurden lösungs- und bedarfsorientierte Ergänzungen geschaffen, auf die vor allem von Tierärztinnen und Tierärzten gerne zurückgegriffen wird“, so Thomas Sulzer.Auch für die Zukunft ist das Unternehmen gut aufgestellt. Es gibt bereits jetzt weitere Entwicklungen in der Endphase, die auch international wieder ihresgleichen suchen werden.Entdecken Sie die innovative Produktwelt von von CBD VITAL Jetzt informieren (https://www.cbd-vital.at/cbd-fuer-tiere)Pressekontakt:Thomas Tapler, MAthomas.tapler@vitrasan.com+43 (0)3112 20119-61Original-Content von: Vitrasan GmbH, übermittelt durch news aktuell