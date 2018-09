Österreichisches Microblogging Portal Soup.io steht zum Verkauf - BILD

Die vom ehemaligen Piratenpartei Vorstand Christopher Claygegründetete Website verzeichnet derzeit 2,6 Millionen UniqueUser und 3 Millionen Visits pro Monat (Quelle: Quantcast)Wien (ots) - 2017 wechselte [Soup.io] (http://www.soup.io/) denBesitzer - damals übernahm der Hostingprovider easyname 100% derAnteile, als Soup.io wegen technischen Schwierigkeiten eingestelltwerden sollte.easyname Eigentümer Florian Schicker, der sich selbst als "SoupPoweruser" bezeichnet, hatte die Anteile aus "Liebe zum Portal"erworben und die Plattform technisch wieder stabilisiert. Nun suchtSchicker, dem nach eigenen Angaben selbst leider die Zeit fehlt umSoup weiterzuentwickeln, einen neuen Betreiber.Das 2008 gegründete Microblogging Portal ermöglicht das Sammelnund Veröffentlichen von Web-Content und Multimediainhalten auf einerpersonalisierbaren Internetseite. Soup hat insgesamt einenBilanzverlust von ? 700.000,-, verzeichnet aber keine Schulden. Diemonatlichen Betriebskosten belaufen sich derzeit auf ca. ? 1.000,-.Interessenten können sich per E-Mail an soup@easyname.com wenden.Weitere Informationen zur Plattform sind auch hier in Erfahrung zubringen: [https://en.wikipedia.org/wiki/Soup.io](https://en.wikipedia.org/wiki/Soup.io)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:easyname GmbHMag. (FH) Susanne Strasser+43 1 353 2222soup@easyname.comwww.easyname.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16737/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: easyname GmbH, übermittelt durch news aktuell