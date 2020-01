Österreichisches Know-how bei der Bekämpfung des Coronavirus: Biotech Start-up unterstützt weltweite Suche nach Wirkstoff

Graz (ots) - Das Grazer Jungunternehmen Innophore forscht für das "ChineseCenter for Disease Control and Prevention" an Molekülen, die Teile des Virusbinden und es unschädlich machen sollen.Mit "Drug and Enzyme Discovery" hat das steirische Start-up Innophore in denvergangenen Jahren bereits außerhalb der europäischen Grenzen Aufmerksamkeiterregt. Nun stellte die Innophore ihr Wissen auch dem Chinese Center for DiseaseControl and Prevention zur Verfügung, die das Jungunternehmen seither alsForschungspartner bei der Bekämpfung des Coronavirus miteinbezieht.Die Ereignisse haben sich in den letzten drei Tagen buchstäblich überschlagen ,so Dr. Christian Gruber, Geschäftsführer des 11-köpfigen Jungunternehmens. AusEigeninitiative heraus haben wir im wenige Stunden zuvor veröffentlichten Genomdes Coronavirus 2019-nCoV nach einem der Schlüsselenzyme dieser Virenklassegesucht und sind fündig geworden. Basierend darauf machten wir mit unsererTechnologie bekannte und für andere Viren bewilligte Wirkstoffe ausfindig, diedas Coronavirus theoretisch bekämpfen könnten. In Forschungskreisen nennt sichdas 'Drug Repurposing' oder 'Drug Repositioning' - das Finden von bereitsbewilligten Arzneimitteln für neue pharmazeutische Zwecke. Nachdem wir dieseForschungsergebnisse veröffentlichten, haben sie sich innerhalb kürzester Zeitverselbstständigt und ich wurde von einer Führungsperson eines großenPharmakonzerns in Peking kontaktiert.Computerbasierte Algorithmen sparen wertvolle ForschungszeitSeither arbeitet das Team gemeinsam mit einer Gruppe von ausgewähltenBioinformatikern eines führenden pharmazeutischen Unternehmens in Peking und dem"Chinese Center for Disease Control and Prevention" an Vorschlägen für möglicheMedikamente gegen das Virus. Im Normalfall geschieht das mit aufwendigen Testsin chemischen Laboren. Diese brauchen Zeit, die wir im Falle des Virusallerdings nicht haben. Genau hier liegt unser großer Vorteil: Wir arbeiten mitder von uns entwickelten Catalaphore®-Plattform, die computerbasiert mittelsAlgorithmen neue Enzyme und Wirkstoffe für Arzneimittel erforscht, und dasschneller als in herkömmlichen Laboren , erklärt Gruber. Ob der von Innophoreermittelte und empfohlene Wirkstoff tatsächlich die gewünschte Wirkung gegen dasVirus erzielt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.Die Innophore wurde 2017 als Spin-off der Karl-Franzens-Universität und desAustrian Centre of Industrial Biotechnoloy (acib) von Dr. Christian Gruber, Dr.Georg Steinkeller und dem Universitätsprofessor Dr. Karl Gruber gegründet. DasBiotechnologie-Startup entwickelte die Catalaphore®-Plattform, eineSuchmaschine, die mittels Künstlicher Intelligenz und Big Data Enzyme undWirkstoffe für die pharmazeutische Industrie sowie für industrielle Prozesseschnell und kostengünstig findet. Mit der EOSS Industries als strategischenInvestor baute sich das Unternehmen einen internationalen Kundenstock auf, zudem renommierte Big Player wie Merck oder Henkel zählen.Kontakt:DI Christopher TrummerBusiness DevelopmentTel.: +43 664 2456464Mail:christopher.trummer@innophore.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140821/4503047OTS: Innophore GmbHOriginal-Content von: Innophore GmbH, übermittelt durch news aktuell