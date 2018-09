Österreichisches Glückspielgesetz - das Spiel mit der Werbung

Wien (ots) - Bereits unzählige Male stand die Werbung derösterreichischen Konzessionäre vor dem Prüfstand des EuGH. Zuletzt imBeschluss vom 6.9.2018 (RS C-79/17). Die Antwort war und ist gleich:Die Anziehungskraft des Glückspiels darf nicht durch zugkräftigeWerbebotschaften erhöht werden, die bedeutende Gewinne verführerischin Aussicht stellen (Urteil Stoß u. a., Randnr. 103). Ist das derFall besteht Unionsrechtswidrigkeit und das Monopol fällt.Unternommen wird nichts, das Gesetz wird durch dieösterreichischen Höchstgerichte sogar vehement gegen den EuGHverteidigt. Warum auch nicht? win2day zB bewirbt in den online Medienlediglich das "Poktoberfest" mit einem buy in von 20 Euro und einemGewinn von 40.000 Euro plus 5000 Euro an zusätzlichen Preisen(Facebookseite win2day 9/9/2018). Frei nach dem Motto: Komm schnellund gehe mit dem 2000-fachen Einsatz plus 5000 Euro an Preisen nachHause.Das Spiel mit der Werbung. Alles klar? Ja, alles klar.Rückfragehinweis:Dr. Fabian Maschke, Tel. 0043 1 3369999Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31559/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Dr. Fabian Maschke, übermittelt durch news aktuell