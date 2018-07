Österreichischer Milan im Anflug - ein Hypercar, das nur einem Zweck dient - BILD

Leobersdorf (ots) - Ein Supersportwagen gegen den aktuellen Strom:das ist die Mission von Markus Fux, 36, CEO der MILAN AutomotiveGmbH. Ein Hypercar der neuen Generation bringt die herausragendenFähigkeiten Österreichischer Unternehmen auf die Straßen dieser Welt- kompromisslos in Design und Technik.Benannt nach dem in Österreich beheimateten Greifvogel ist derMILAN RED das erste Ergebnis der Zusammenarbeit von Experten mitweitaus höheren Zielen als nur Geschwindigkeitsrekorden: Die Ästhetikeines Designobjekts auf eine Art und Weise mit extremen Fahrerlebniszu vereinen, die diese intensive Beziehung zwischen Fahrer undFahrzeug, die das Bändigen von derartig großer Leistung mit sichbringt, in den Mittelpunkt stellt.Streng limitiert auf nur 99 Exemplare beeindruckt der Milan Reddurch seinen atemberaubenden Steckbrief: 1325 PS treffen auf 1300 kgLeergewicht und lassen den Traumwagen in nur 2,47 Sekunden von Nullauf Hundert jagen.Schluss ist erst weit nach 400km/h. Hinter dieserLeistungsexplosion steht der 6,2 Liter V8 Quad Turbo Motor - dergänzlich ohne elektrische Unterstützung als Heckantrieb dient - ausdem Hause AVL, einem Partner sowohl globaler Automobilkonzerne alsauch der Formel 1.Der gesamte Stammbaum des Milan Red liest sich wie das Who-is-whoÖsterreichs führender Unternehmen im Bereich Automobiltechnik:So greift MILAN Automotive GmbH auch auf die weltweit einzigartigeSimulationstechnologie des Steirer Antriebsherstellers AVL zurück,PANKL Racing Systems fertigt die exklusiven SLM-Titan-Radträger.Diese Kooperationen von MILAN Automotive mit denFormel-1-erfahrensten Unternehmen Österreichs bringt auch einige nochnie dagewesene technische Innovation hervor. Eines dieser Highlightskann bereits verraten werden: der Milan Red ist das erstestraßenzugelassene Fahrzeug der Automobilbaugeschichte, dessenQuerlenker aus Carbon hergestellt sind. Ihre Fertigung wird demOberösterreichischen Spezialisten PEAK Technology anvertraut.Leidenschaft fürs Detail trifft auch im Interior auf Liebe zumAutomobil - beeindruckende Innenraum-Visualisierungen desFahrer-Herzschlags sind nur eine der daraus resultierendenBesonderheiten.Kompromisslose Qualität genießt bei diesem knapp unter 2 MillionenEuro Supersportwagen in jedem Bereich höchste Priorität. Diespektakuläre Möglichkeit, ein derart rares, charakterstarkes Fahrzeugzu besitzen, hat bereits 18 Automobilenthusiasten veranlasst, denMilan Red in ihr Fahrzeugportfolio aufzunehmen.Markus Fux, CEO von MILAN Automotive GmbH über den Milan Red:?Man kann ein sehr künstlerisches Auto fahren, einHigh-Tech-Monster, einen Thron auf vier Rädern - oder ein Fahrzeug,das nur einem einzigen Zeck dient, nämlich allen anderen die Show zustehlen. Und da kommen wir ins Spiel?.Zwtl.: Über MILAN Automotive GmbH:MILAN Automotive GmbH ist ein Österreichischer Automobilhersteller- der einzige Produzent eines Hypercars ?Made in Austria?.Markus FUX, CEO, geboren in Steyr und ehemaliger Rennfahrer, hatdurch jahrelange Erfahrung im Rennsport und seinem großen Netzwerkein außergewöhnliches Kernteam an Spezialisten zusammengestellt.Siegfried Wolf, einer der führenden Manager Europas, fungiert alsBerater des Vorstandes.Die firmeninternen Abteilungen der MILAN Automotive für Design undTechnik arbeiteten eng zusammen, um die Ideen eines talentiertenjungen Künstlers in das Exterior des Meisterwerks MILAN RED zuimplementieren.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Monika Ottermayr, PR & MarketingTel: +43 676 6 1212 04E-Mail: office@milan-automotive.comWeb: www.milan-automotive.com/mediaMILAN Automotive GmbHAredstr. 29, 2544 Leobersdorf, Österreich, EuropaDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31425/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MILAN Automotive GmbH, übermittelt durch news aktuell