Österreichische VelaLabs erhält Bioassay-Zertifizierung von Eurofins DiscoverX

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Eurofins DiscoverX verkündetPartnerschaft mit VelaLabs über sein Certified CRO-Programm für PathHunter®Bioassays; VelaLabs will Potency-Assays zur Chargenfreigabe mit hoherReproduzierbarkeit nach GLP/GMP-Standards durchführenEurofins DiscoverX, die Produktsparte von Eurofins Discovery, hat heute einePartnerschaft mit VelaLabs mit Sitz in Wien (Österreich) bekanntgegeben. Diesesieht vor, dass VelaLabs von Eurofins DiscoverX der Status "Bioassay CertifiedCRO" als zertifizierter Dienstleister für PathHunter® Assays zuerkannt wird.VelaLabs hat erfolgreich unter Beweis gestellt, dass esGLP-Validierungsprogramme im Kundenauftrag auf Basis der PathHunter Plattform inkurzer Zeit implementieren kann.Eurofins DiscoverX hat vor kurzem sein CRO-Zertifizierungsprogramm aufgelegt.Ziel ist die Unterstützung von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen bei derKollaboration mit CROs und CDMOs, die zügig und durchgängigPotency-Assay-Programme zur Chargenfreigabe für Bioinnovator- undBiosimilar-Wirkstoffe durchführen können. Durch diese Zertifizierung erhaltenBiopharma-Entwickler eine transparente Plattform für Zugang zu erfahrenen CROs.Gleichzeitig wird das Netzwerk an Entscheidungsträgern bei der erfolgreichenWirkstoffentwicklung erweitert und gestärkt. Diese CRO-Zertifizierung wurdezuerkannt, nachdem Vela Labs nachweislich mehrere von Kunden beauftragteAssaymethoden auf Basis der PathHunter Plattform erfolgreich transferiert hat.Daraus sind zellbasierte Potency-Assays zur Chargenfreigabe mit hoherReproduzierbarkeit für komplexe Biologika hervorgegangen.Dieses Zertifizierungsprogramm ist von großer Bedeutung, da die Entwickler vonbiopharmazeutischen Produkten die Sicherheit und Wirksamkeit (Potenz) ihrerArzneimittelprodukte nachweisen müssen. Die Entwicklung von Potency-Assaysbeginnt während der präklinischen Phase. Das Potency-Assay wird im Verlauf derProduktentwicklung optimiert und ist in der Regel in vollem Umfang validiert,wenn ein IND-Antrag gestellt wird. Die Potenz lässt sich über ein Bindungsassayermitteln. Regulierungsbehörden bevorzugen aber ein funktionales Assay, das dieBedingungen in lebenden Zellen simuliert (sofern es das Molekül zulässt).Funktionale Potency-Assays werden mit zellbasierten Assays wie den von EurofinsDiscoverX entwickelten und hergestellten PathHunter Assays durchgeführt."PathHunter Bioassays werden von den weltweit führenden Pharma- undBiotech-Unternehmen als funktionale Assays für Potenzuntersuchungen zurChargenfreigabe verwendet, die den Wirkungsmechanismus (MOA) reflektieren. DiePlattform ist unkompliziert und bietet ein breit gefächertes Menü. Sieunterstützt unsere Kunden bei der beschleunigten Antragstellung für ihreWirkstoffmoleküle auf Basis dieser Assays. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mitdem führenden klinischen CRO VelaLabs und sprechen unseren Glückwunsch aus, dasssie als erstes CRO diese Zertifizierung erhalten haben. Diese Zertifizierungsollte den Assay-Transfer vereinfachen. Wir werden weiter unsere Missionverfolgen, durch einfach zu implementierende, einfach qualifizierteMOA-reflektive Assays den reibungslosen Transfer an CROs zu unterstützen", sagteSailaja Kuchibhatla, SVP und General Manager von Eurofins DiscoverX. "Wir sindbegeistert, dass wir unsere Erfahrung mit der PathHunter Plattform in einelangfristige Kollaboration mit Eurofins DiscoverX einbringen können", sagteMarkus Roucka, Managing Director von VelaLabs.Für weitere Informationen über Eurofins DiscoverXs CRO Certification-Programmbesuchen Sie discoverx.com/cro-certification (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2725509-1&h=1258440495&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2725509-1%26h%3D1699069025%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdiscoverx.com%252Ftools-resources%252Fcro-certification%26a%3Ddiscoverx.com%252Fcro-certification&a=discoverx.com%2Fcro-certification)Informationen zu Eurofins DiscoverXArzneimittelforscher und -entwickler schätzen Eurofins DiscoverX alsverlässlichen Anbieter von Produktlösungen. Mit qualifizierten Reagenzien,Zelllinien und Assays können Sie Ihre Programme schnell und sicherbeschleunigen.Eurofins DiscoverX entwickelt und produziert hochmoderne Assays, stabileZelllinien, Membranpräparationen, Enzyme und Reagenzien für dieArzneimittelforschung und -entwicklung. Wir betreiben drei F&E- undProduktions-Kompetenzzentren in San Francisco Bay Area (Kalifornien), St. Louis(Missouri) und Poitiers (Frankreich).Entdecken Sie, wie Eurofins DiscoverX mit seiner Expertise und seinen erprobtenProdukten Ihre Programme beschleunigen und Sie dabei unterstützen kann, IhrArzneimittel sicher in die nächste Phase zu überführen. Wir bietenEnde-zu-Ende-Unterstützung für Ihre Programme - von Entdeckung bis Freigabe derQK-Charge.Eurofins DiscoverX ist die Produktsparte des führenden Produkt- undServiceanbieters für die Pharmaforschung Eurofins Discovery. WeitereInformationen finden Sie unter https://discoverx.com/homeInformationen zu VelaLabsVelaLabs (gegründet 2006) ist ein weltweit tätiges, GMP-zertifiziertes undGCLP-konformes Auftragslabor, das fundierte analytischeCharakterisierungsleistungen für Pharmazeutika bereitstellt, darunter Proteine,Biosimilars, Hormone, monoklonale Antikörper und Peptide. Mit starkemKundenfokus, breiter Expertise bei der analytischen Entwicklung undQualitätskontrolle und einem hochmotivierten Team unterstützt VelaLabs seineKunden in allen Phasen - von der explorativen Forschung über präklinische &klinische Phasen bis hin zur Produktkommerzialisierung und Marktfreigabe inEuropa. 