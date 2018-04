Österreichische Regierung tauscht Telekom-Austria-Chef aus

Weitere Suchergebnisse zu "Telekom Austria":

WIEN (dpa-AFX) - Die ÖVP-FPÖ-Regierung hat den 40-jährigen ÖVP-nahen T-Systems-Geschäftsführer Thomas Arnoldner an die Spitze der teilstaatlichen Telekom Austria gehievt.



Arnoldner sei von den Hauptaktionären als neuer Chief Executive Officer (CEO) nominiert worden, teilte die Telekom Austria am Donnerstag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Die ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner wird Aufsichtsrätin.

Arnoldner werde sein Amt voraussichtlich am 1. September 2018 antreten, hieß es in der Pressemitteilung des Unternehmens nach einer Aufsichtsratssitzung. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Alejandro Plater soll dann in einem Dreiervorstand als COO für den operativen Betrieb zuständig sein. Siegfried Mayrhofer bleibt Finanzvorstand. Fixiert werden soll die Rochade vom Aufsichtsrat nach der Hauptversammlung am 30. Mai.

Das Wirtschaftsmagazin "Trend" hatte bereits am Mittwoch berichtet, die ÖVP-FPÖ-Regierung mache von ihrem im Syndikatsvertrag mit dem mexikanischen Mehrheitseigentümer America Movil verankerten Recht Gebrauch, den CEO zu bestimmen. Laut dem Aktionärspakt darf die Staatsholding ÖBIB, die 28,4 Prozent hält, Vorstandchef (CEO) und Aufsichtsratschef stellen. America Movil, mit 51 Prozent Mehrheitseigentümer, hat aber das Recht, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat die Mehrheit der Mitglieder zu benennen.

Dieser Aufsichtsrat bekommt nun zudem neue Mitglieder. Die ÖBIB und der Telekomkonzern America Movil - hinter dem der laut "Forbes" siebtreichste Mann der Welt, Carlos Slim, steht - nominierten neben Glatz-Kremsner, die Wirtschaftsanwaltin Edith Hlawati und die Investor-Relations-Chefin von America Movil, Daniela Lecuona, für das Kontrollgremium. Hlawati soll Wolfgang Ruttenstorfer als Aufsichtsratspräsidentin nachfolgen. Der SPÖ-nahe Ex-OMV -Chef Ruttenstorfer trete mit Ablauf der bevorstehenden Hauptversammlung als Aufsichtsratsvorsitzender zurück, teilte die Telekom weiters mit.

Der für die Staatsholding ÖBIB zuständige Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) erklärte, Arnoldner sei ein ausgewiesener Experte der Branche mit langjähriger Erfahrung. America Movil erklärte, man unterstütze die Nominierung von Arnoldner. Dieser strich in der gemeinsamen Erklärung die Rolle der Telekom Austria beim Breitbandausbau und beim neuen Mobilfunkstandard 5G hervor.

Arnoldner war gut ein Jahr Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems in Wien, einer Tochter der Deutschen Telekom. Bis Anfang 2017 war er Vorstandsvorsitzender von Alcatel-Lucent in Österreich. Laut "Trend" hat Arnoldner als früherer Politiker der Jungen ÖVP gute Kontakte in die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP)./pro/ggr/APA/he