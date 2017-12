Österreichische Post: Der Paketbereich verzeichnete deutliche Zuwachsraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Österreichische Post":

die ÖP erreichte im 1. Halbjahr einen Umsatz von 953,7 Mio €. Bereinigt um die verkaufte trans-o-flex entspricht das einem Anstieg um 1,9%. Sowohl die Sparte Brief, Werbepost & Filialen als auch die Sparte Paket & Logistik entwickelten sich zufriedenstellend. Obwohl der klassische Brief weiterhin durch elektronische Post ersetzt wird, lag der Umsatz des Briefbereichs nur etwas unter dem Vorjahr.

Sowohl im Brief- als auch im Paketgeschäft wirkte sich die Einführung einer vereinfachten Produktstruktur positiv auf den Umsatz aus

Deutliche Zuwachsraten verzeichnete der Paketbereich – die ÖP Post profitierte hier von einem dynamischen Marktwachstum durch den Trend zum Online-Shopping, der zu einem starken Anstieg von E-Commerce-Paketen an Privatkunden führte. Sowohl im Brief- als auch im Paketgeschäft wirkte sich die Einführung einer vereinfachten Produktstruktur rund um das neue Produkt „Päckchen“ – ein speziell auf die Anforderungen des E-Commerce-Marktes ausgerichtetes Angebot – positiv auf den Umsatz aus.

Mit diesem Produkt werden Synergien bei der Zustellung von Briefen und Paketen noch effizienter genutzt. So konnte die ÖP ihre starke Wettbewerbsposition in diesem hart umkämpften Markt gut behaupten. Aufgrund des soliden Umsatzes und dank konsequenter Kostendisziplin lag das operative Ergebnis (EBIT) mit 102,2 Mio € um 3,6% über dem Niveau des Vorjahres. Um das stark wachsende Paketvolumen auch zukünftig zu meistern, befindet sich ein umfangreiches Programm zur Kapazitätserweiterung in Vorbereitung.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.