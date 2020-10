Österreichische Bundesbahnen wollen Nachtzüge europaweit ausbauen

WIEN (dpa-AFX) - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihr Nachtzug-Angebot europaweit ausbauen.



Mit der neuen Nightjet-Verbindung gehe es ab Fahrplanwechsel täglich von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, so ÖBB-Chef Andreas Matthä am Mittwoch in Wien. Der Nightjet von Wien nach Brüssel fahre künftig das ganze Jahr über drei Mal pro Woche und komme früher in Brüssel an. Parallel prüften die ÖBB diverse Destinationen, die in Europa mit einem Mittelstrecken-Flug erreichbar seien. "Mein Ziel ist weiterhin klar: Ich möchte bis 2028 wieder ein ausgebautes Nachtzugnetz in Europa sehen - von Berlin nach Paris, von Stockholm bis Rom", sagte Matthä.

Die ÖBB gehörten 2019 nach eigenen Angaben mit rund 96 Prozent Pünktlichkeit zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Konzernweit sind knapp 42 000 Mitarbeiter bei Bus und Bahn beschäftigt./mrd/DP/jha