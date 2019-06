Österreicherinnen gewinnen German Brand Award

ZürichVaduz (ots) - Juwelier Herzog Loibner erhält in Berlin eine Auszeichnungfür die eigene Schmuckmarke Aldusblatt.Initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einemhochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: DerGerman Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung inDeutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken undMarkenmacher.Dieses Jahr gewinnen die Gründerinnen von Juwelier Herzog Loibner, Bianca Herzogund Susanne Loibner, den deutschen Markenpreis in der Kategorie Excellence inBrand Strategy and Creation - Brand Communication - Point of Sale. Diehauseigens kreierte Schmuckmarke besticht durch ihre Farbenpracht wie auchVielseitigkeit. Mit dem ersten Online Schmuckshop - Konfigurator möchten diebeiden Unternehmerinnen den nächsten Schritt in die Zukunft gehen."Mit dem Herzog Loibner Online Shop haben unsere Kunden die Möglichkeit dieexklusiven Aldusblatt Schmuckstücke persönlich zu gestalten, damit konnten wirauch die Fach Jury begeistern. Die individuelle Betreuung unterscheidet uns vonunseren Mitbewerbern", so Susanne Loibner.Über Herzog Loibner:Herzog Loibner Fine Jewelry steht für innovatives, zeitloses Schmuckdesign. Eineendlose Kombination an Farbedelsteinen inspiriert jede Frau für den ganzpersönlichen Look.Traditionshaus Herzog Loibner ist ein Familienunternehmen in erster Generation.In Liechtenstein gegründet, setzt der Juwelier Herzog Loibner alles daran denbestmöglichen Service für seine Kunden zu garantieren und die Leidenschaft fürSchmuck und Uhren weiterzugeben.Die Schmuckstücke von Herzog Loibner finden Sie nicht nur online sondern auch inder Herzog Loibner Fine Jewelry Lounge in Vaduz wie auch bei Juwelier Hübner inWien.Herzog Loibner Online Shop gewinnt German Brand Award Gestalte dein Schmuckstück(https://www.herzogloibner.com)Kontakt:Herzog LoibnerAeulestrasse 20, 9490 Vaduzoffice@herzogloibner.comTel.: 0041 78 60263 20Original-Content von: Herzog Loibner, übermittelt durch news aktuell