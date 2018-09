Österreicher fahren EU-weit am meisten Bahn - Deutschland Fünfter

WIEN (dpa-AFX) - Im EU-Vergleich setzen die Menschen in Österreich am stärksten auf den Schienenverkehr.



Laut einer Analyse des Vereins VCÖ, früher Verkehrsclub Österreich, legten die Österreicher im Jahr 2016 rund 19,8 Milliarden Kilometer mit Zügen, Straßenbahnen oder U-Bahnen zurück. Im Durchschnitt fuhr jeder Österreicher somit 2255 Kilometer auf Schienen. Deutschland steht in dieser Rangliste mit 1370 Kilometern pro Person auf dem fünften Platz, dazwischen liegen Tschechien, Frankreich und Schweden. Der EU-Durchschnitt liegt bei 1090 Kilometern. Innerhalb Europas reisen nur die Schweizer noch weiter auf Schienen: 2610 Kilometer pro Person. Allerdings ist die Schweiz kein EU-Staat.

Seit 1990 ist der Wert für Deutschland stetig gestiegen. Vor allem mit Zügen legen Deutsche inzwischen deutlich mehr Kilometer zurück./nif/DP/tos