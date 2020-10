Österreich verschärft Corona-Maßnahmen

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen verschärft Österreich die Schutzmaßnahmen deutlich. Private Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen werden ab Freitag auf sechs erwachsene Personen beschränkt, teilte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montagvormittag mit. In Außenbereichen liegt die Grenze demnach bei zwölf Personen.

Die Begrenzung gilt laut Kurz unter anderem bei Geburtstagsfeiern und Hochzeiten, aber auch in Restaurants. Für professionelle Veranstaltungen gelten andere Regeln: Diese dürfen nur mit zugewiesenen Sitzplätzen stattfinden. Bei einer Höchstzahl von 1.000 Menschen im Innenraum sowie 1.500 draußen gilt zudem durchgängig eine Maskenpflicht. Der österreichische Regierungschef machte außerdem deutlich, dass die Länder die Möglichkeit haben, weitere regionale Maßnahmen durchzusetzen. "Wir müssen jetzt entgegensteuern, um einen zweiten Lockdown zu verhindern", sagte Kurz zur Begründung der neuen Maßnahmen. Für Personen, die sich nicht an die Regeln halten, habe er "kein Verständnis".

Foto: über dts Nachrichtenagentur