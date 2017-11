Österreich träumt von Pension mit 58 Jahren / Zwei Drittel der Österreicher würden gesetzliche Altersgrenze abschaffen / Frauen wünschen sich längere Lebensarbeitszeit

Nürnberg (ots) - Wenn alle Österreicher zu ihrem Wunschzeitpunktin Pension gingen, würden sie im Durchschnitt mit 58 Jahren aus demBerufsleben ausscheiden. Das gesetzlich festgelegte Pensionsalter istunpopulär: Zwei Drittel aller Österreicher würden gerne selbstentscheiden, wann sie in Ruhestand gehen. Die abweichendenAltersgrenzen für Männer (65) und Frauen (60) führen zuunterschiedlichen Haltungen: Die meisten Männer würden ihreLebensarbeitszeit gern verkürzen, die Mehrheit der Frauen jedoch gerneinige Jahre länger arbeiten. Das zeigt die Studie "Liquidität50Plus" der TeamBank. 1.001 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahrenwurden dafür befragt.Der niedrige Durchschnittswunsch von 58 Jahren entsteht durch einerelativ kleine Gruppe der Befragten, die sehr geringe Werte angeben:Zehn Prozent der Männer und acht Prozent der Frauen würde gerne vorihrem fünfzigsten Geburtstag mit der Arbeit aufhören. Die großeMehrheit der Bevölkerung verfolgt deutlich realistischere Ziele: DreiViertel der Männer und zwei Drittel der Frauen würden gerne bis zumAlter von 60 oder länger arbeiten. Das am häufigsten genannteWunschalter liegt geschlechtsunabhängig zwischen 60 und 63 Jahren. 37Prozent der Männer und 44 Prozent der Frauen sprechen sich dafür aus.Für Männer entspräche das einer moderaten Verkürzung derLebensarbeitszeit, für Frauen einer Verlängerung.Noch lieber würden die Österreicher es aber sehen, wenn sie ihrPensionsalter individuell selbst bestimmen könnten. 64 Prozent allerBefragten sprechen sich dafür aus, die gesetzliche Altersgrenzeabzuschaffen und es zu ermöglichen, zu einem selbst gewähltenZeitpunkt mit den bis dahin erworbenen Pensionsansprüchen aus demArbeitsleben auszuscheiden. "Egal, welches Pensionsalter demjeweiligen Menschen vorschwebt: Den Österreichern istSelbstbestimmung wichtig. Sie wollen dann den Ruhestand beginnen,wenn es zu ihren Lebensumständen passt, und sich das Erwerbsendenicht gesetzlich diktieren lassen", sagt Alexander Boldyreff,Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. Einen Exodus aus den Betriebenmüsste man dabei nicht fürchten: Den neun Prozent derGesamtbevölkerung, die sich gerne vor ihrem fünfzigsten Geburtstagpensionieren ließe, stehen neun Prozent gegenüber, die gerne in ihremJob bleiben würden, solange dies gesundheitlich irgendwie möglichist.HintergrundinformationenMit dem Liquiditätsbarometer des fairen Credit wird die Stimmungzur finanziellen Situation der Bevölkerung erfasst. Grundlage für dieErmittlung dieses Index sind die Einschätzungen zur derzeitigenfinanziellen Situation sowie die zukünftige finanzielle Situation.Der Indexwert des Liquiditätsbarometers startete im Juni 2016 mit34,18 Punkten, 30,25 Punkten bei der Generation 50Plus. 2017 fiel derIndex auf 30,25 beziehungsweise 22,45 Punkte: immer noch einepositive Selbsteinschätzung der Liquidität, aber deutlich gedämpfterals im Vorjahr, insbesondere bei den Pensionisten. Für die Studiewurden rund 1.000 Österreicher im Alter von 18 bis 79 Jahren durchdas Gallup Institut befragt. Die Personen wurdenbevölkerungsrepräsentativ nach Region, Alter und Geschlechtgewichtet.Ergänzendes Bildmaterial steht unterhttps://www.teambank.at/presse.htm zur Verfügung.Kurzprofil:Der faire Credit ist der Konsumentenkredit derGenossenschaftsbanken in Österreich. Er wird von der TeamBank AGangeboten. Alleinstellungsmerkmal des fairen Credit ist derLiquiditätsberater, dessen Produktausstattung konsequent vom Kundenher gedacht ist. Qualität ist einer der entscheidendenWettbewerbsvorteile des fairen Credit. Als erstes Unternehmen wurdedie TeamBank AG wiederholt mit dem Siegel für "Fairness imRatenkredit" ausgezeichnet. Das Zertifikat wurde von der DQS GmbH imRahmen eines spezifischen Audits erteilt.Pressekontakt:Ute ScharnaglT +49 (0) 911 / 53 90-10 30F +49 (0) 911 / 53 90-10 38E presse@teambank.atTeamBank Österreich - Niederlassung der TeamBank AG NürnbergFischhof 3/61010 WienTelefon: 00 800/00 64 62 46Fax: 00 800/00 64 64 46Original-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell