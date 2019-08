"Österreich hat die Wahl: Eine 'b'soffene G'schicht' und ihre Folgen": 3sat-Doku mit Nina Sonnenberg zur Stimmung vor der Wahl (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 24. August 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungAm 29. September wird in Österreich gewählt. Nachdem das "Ibiza-Video"öffentlich und dem ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-ChristianStrache zum Verhängnis wurde, ist die rechtskonservative Koalition zerbrochen.Nach diesem politischen Erdbeben reist Nina Sonnenberg - auch bekannt alsRapperin FIVA - durch Österreich und fragt: "Gibt es einen Stimmungswechsel? Wastreibt die Wähler um? Und wieso hört man so wenig von den Kulturschaffenden?"3sat zeigt die Dokumentation "Österreich hat die Wahl: Eine 'b'soffene G'schichtund ihre Folgen" von Tita von Hardenberg am Samstag, 24. August 2019, um 19.20Uhr in Erstausstrahlung.Hat der durch das Ibiza-Video ausgelöste Skandal die Kraft, das Land zuverändern? Österreich scheint gespaltener denn je: Die einen tanzten auf derStraße und sangen "Aus der Albtraum" und - in Anspielung auf den ESC - "Ibiza:12 Points!", die anderen verschafften mit ihrer Stimme dem Ex-Vizekanzler undEx-FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache ein Direktmandat im Europaparlament,das dieser jedoch nicht annahm.ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat der Skandal scheinbar nichtgeschadet, und auch die FPÖ hat bei der Europawahl im Mai nicht substanziell anZustimmung einbüßen müssen. Was ist los in Österreich? Um das herauszufinden,besucht Nina Sonnenberg unter anderen den Regisseur und Schriftsteller DavidSchalko, den ORF-Journalisten Armin Wolf, das Geschwister-Rap-Duo EsRAP, denehemaligen Herausgeber des Kurier und jetzigen NEOS-Politiker HelmutBrandstätter, den Klubobmann der ÖVP, Klaus Schneeberger, die FilmemacherinMarie Kreutzer, den Satiriker Peter Hörmanseder sowie die Künstlerin DeborahSengl.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/oesterreichhatdiewahlPresseversion der Dokumentation mit Layoutsprache (im Original gesprochen vonNina Sonnenberg) voraussichtlich am Mittwoch, 21. August 2019, im3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/9euw5/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell