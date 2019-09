Nach Österreich-Wahl: Grüne wollen mit Kurz sprechen

WIEN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der vorgezogenen Nationalratswahl in Österreich haben die deutlich erstarkten Grünen der ÖVP von Sebastian Kurz Dialog angeboten. "Wir werden Gespräche führen", sagte Grünen-Chef Werner Kogler am Sonntagabend. Allerdings zeichne sich derzeit noch überhaupt nicht ab, ob solche Gespräche in eine Koalition münden könnten.

Bei Themen wie Klimaschutz, Korruptionsbekämpfung und Armutsbekämpfung sei man "meilenweit" voneinander entfernt. Die ÖVP von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte deutlich zugelegt und kann rechnerisch sowohl mit SPÖ, FPÖ als auch Grünen eine Zweierkoalition bilden. Während die Umfragen die Möglichkeit einer Türkis-grünen Koalition nicht hatten vermuten lassen, hatte Kurz schon zuvor bekundet, weder mit SPÖ noch FPÖ koalieren zu wollen. Kurz zeigte sich am Sonntagabend vom Abschneiden seiner Partei überwältigt. "Heute hat uns die Bevölkerung zurückgewählt", sagte der Ex-Bundeskanzler, der im Frühjahr durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden war. Nach der vom ORF um 18:30 Uhr veröffentlichten Hochrechnung des Instituts SORA kommt die ÖVP auf rund 37 Prozent, die SPÖ auf etwa 22 Prozent, die FPÖ auf 16, die Grünen auf 14 und die NEOS auf etwa 8 Prozent. Die Partei Jetzt erreicht nur noch rund zwei Prozent und muss das Parlament verlassen. Das vorläufige Endergebnis wird erst am Montag nach Auszählung der Briefwahlstimmen erwartet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur