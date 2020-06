Österreich, Spanien und Niederlande verhängen keine Beschränkungen gegen deutsche Touristen

Düsseldorf (ots) - Die beliebtesten europäischen Reiseländer der Deutschen gehen gegenüber Touristen aus nordrhein-westfälischen Corona-Hochrisikogebieten weniger strikt vor als die Bundesländer Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. So hat Österreich zwar für seine Bürger eine regionale Reisewarnung für NRW ausgesprochen. Urlauber dürfen aber kommen: "Diese Reisewarnung hat keine Auswirkungen auf die Einreisebestimmungen in Österreich", sagte ein Sprecher des österreichischen Außenministeriums der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Für Reisende aus Deutschland gebe es weiterhin keine Test- oder Quarantäneerfordernis, hieß es. Ähnlich sieht die Lage in Spanien aus. Spanien habe noch keine Maßnahmen erlassen, die Touristen aus NRW betreffen, "beobachtet die weitere Entwicklung jedoch aufmerksam", erklärte die spanischen Botschaft in Berlin auf Anfrage der "Rheinischen Post". Das niederländische Außenministerium ließ wissen, dass die "Grenzen zu den Niederlanden offen sind wie zuvor". Aus europäischen Ländern könnten die Menschen in die Niederlande einreisen. Sie müssten sich nur an die dortigen Regeln halten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4633712OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell