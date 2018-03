Österreich-Pickerl: Die Top-Ten-Ausreden der Maut-Sünder / Über 40 Prozent kommen aus Deutschland / Ersatzmaut bis zu 240 Euro

München (ots) - Über Ostern werden wieder Tausende deutscheAutofahrer in Österreich Ferien machen oder unser NachbarlandRichtung Süden durchqueren. Viele wollen sich dabei die Kosten fürdie Vignette einfach sparen. Von den insgesamt 188.965 Maut-Sündern,kamen rund 80.000 Fahrzeuge aus Deutschland. Das sind über 40Prozent.Wer erwischt wird, muss eine Ersatzmaut von bis zu 240 Eurozahlen. Das 10-Tages-Pickerl für Pkw kostet 9 Euro. Der Preis für diePkw-Jahresvignette beträgt 87,30 Euro, für zwei Monate 26,20 Euro.Motorradfahrer bezahlen 34,70 Euro fürs ganze Jahr, 13,10 Euro für 2Monate und 5,20 Euro für 10 Tage.Die Autofahrer sind deshalb auch nicht verlegen, wenn es um dieAusreden geht. Besonders absurd war die Begründung, dass der Hund dieVignette erwischt und zerbissen hätte. Hier die "alltime classics":1. Habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich gewusst.2. Habe gedacht, dass es bis zur ersten Ausfahrt vignettenfrei sei.3. Habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann.4. Habe nicht gewusst, dass man bei einem Windschutzscheibenbrucheine Ersatzvignette erhält.5. Das Navi hat mich auf die Autobahn gelotst.6. Muss schnell ins Krankenhaus.7. Keine Vertriebsstelle gefunden.8. Vignettenpflicht-Schilder nicht gesehen.9. Das ist nicht mein Auto.10. Hab' ja eh die Sondermautstrecke bezahlt (z.B. Brenner)Seit letztem Jahr gibt es übrigens auch eine digitale Vignette,die man online über die Straßenbetreibergesellschaft ASFINAG ordernkann. Das Kennzeichen wird im System erfasst, die Preise sind diegleichen wie bei der analogen Version. Bezahlt werden kann mitgängigen Kreditkarten, PayPal oder Sofortüberweisung.Wichtig: Da Kunden in Europa bei jeder Bestellung das Recht haben,innerhalb von zwei Wochen vom Kauf zurückzutreten und mit drei TagenPostlaufzeit gerechnet wird, ist die Vignette erst ab dem achtzehntenTag nach dem Kauf gültig.Ab Mitte 2018 ist die digitale Vignette auch bei den ADACGeschäftsstellen erhältlich. Der Vorteil: Beim Direktkauf entfälltdie Sperrfrist und die Vignette ist sofort gültig.Die Klebevignetten für Österreich (Tschechien, Slowenien und dieSchweiz) können in allen ADAC-Geschäftsstellen und im Internet unterwww.adac-shop.de sowie telefonisch unter 0800 510 11 12 erworbenwerden.Pressekontakt:ADAC SEUnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungTel.: (089) 7676-3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell