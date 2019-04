Österreich-Pickerl: Die Top-Ausreden der Maut-Sünder / Über 40 Prozent kommen aus Deutschland / Ersatzmaut bis zu 240 Euro

München (ots) - Über Ostern werden wieder Tausende deutscheAutofahrer in Österreich Ferien machen oder unser NachbarlandRichtung Süden durchqueren. Viele wollen sich dabei die Kosten fürdie Vignette einfach sparen. Von den insgesamt rund 190.000Maut-Sündern im Jahr 2018 kamen rund 80.000 Fahrzeuge ausDeutschland. Das sind über 40 Prozent.Wer dabei erwischt wird, muss eine Ersatzmaut von bis zu 240 Eurozahlen. Das 10-Tages-Pickerl für Pkw kostet 9,20 Euro. Der Preis fürdie Pkw-Jahresvignette beträgt 89,20 Euro, für zwei Monate 26,80Euro. Motorradfahrer bezahlen 35,50 Euro fürs ganze Jahr, 13,40 Eurofür 2 Monate und 5,30 Euro für 10 Tage.Die Autofahrer sind deshalb auch nicht verlegen, wenn es um dieAusreden geht. Besonders absurd war unter anderen die Begründung,dass der Hund die Vignette erwischt und zerbissen hätte. Zu denhäufigsten Ausreden gehören:1. Habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich gewusst2. Habe gedacht, dass bis zur ersten Ausfahrt vignettenfrei sei3. Habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann4. Habe nicht gewusst, dass man bei einem Windschutzscheibenbrucheine Ersatzvignette erhält5. Das ist nicht mein Auto6. Habe eine digitale Vignette gekauft, keine Ahnung, warum diejetzt nicht im System ist7. Das Navi hat mich auf die Autobahn gelotst8. Vignette ist in der Handtasche der Ehefrau9. Muss schnell ins Krankenhaus10. Keine Vertriebsstelle gefundenProduktangebotZum klassischen "Klebe-Pickerl" gibt es in Österreich auch einedigitale Alternative. Die ist allerdings nichts fürKurzentschlossene. Der Grund: Kunden haben in Europa bei jederBestellung das Recht, innerhalb von zwei Wochen vom Kaufzurückzutreten. Dazu wird mit drei Tagen Postlaufzeit gerechnet unddeshalb ist die digitale Vignette erst ab dem achtzehnten Tag nachdem Kauf gültig.Wer nicht "kleben" und trotzdem nicht 18 Tage warten will, kanndie digitale Vignette bei einer ADAC Geschäftsstelle erwerben - dennnur beim Direktkauf entfällt die gesetzliche Sperrfrist und dieVignette ist sofort gültig.Die Klebevignetten für Österreich (Tschechien, Slowenien und dieSchweiz) können in allen ADAC-Geschäftsstellen und im Internet unterwww.adac-shop.de sowie telefonisch unter 0800 5 10 11 12 erworbenwerden.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschafteuropäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen undProdukte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmenanbietet. Sie besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen,unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH,der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Alswachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitaleTransformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei aufInnovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn vor Steuern von 125,5 Mio. Euro.Diese Presseinformation finden Sie online unter presse.adac.de.Folgen Sie uns auch unter twitter.com/adacPressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 38 67Marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell