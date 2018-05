Österreich - Deutschland: WM-Härtetest für Neuer & Co. live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Zwölf Tage vor dem Start der Fußballweltmeisterschaft in Russlandtrifft die deutsche Nationalmannschaft in einem Testspiel auf dieAuswahl Österreichs. Das ZDF überträgt die Begegnung am Samstag, 2.Juni 2018, live aus Klagenfurt. Moderatorin Katrin Müller-Hohensteinbegrüßt die ZDF-Zuschauer um 17.25 Uhr aus dem Wörthersee-Stadion inder Kärntner Landeshauptstadt. Das Spiel kommentiert Oliver Schmidt.Für Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannschaft, die direkt ausdem WM-Trainingslager im Südtiroler Eppan anreisen, stellt dasÖsterreich-Spiel eine wichtige Standortbestimmung dar. Wer kann sichfür den 23-köpfigen WM-Kader endgültig empfehlen, und wie wird ManuelNeuer diesen Härtetest gegen das Team von Franco Foda nach langerVerletzungspause bestehen?Bereits im Vorfeld des Spiels stimmt das ZDF ab 16.30 Uhr mit"Fußball-Fieber - Das WM-Magazin" auf die Fußballweltmeisterschaftein. Im ersten Teil der dreiteiligen Magazinreihe wird mit Nigeriaeiner der Geheimfavoriten unter die Lupe genommen. Der deutscheTrainer Gernot Rohr gewährt außergewöhnliche Einblicke in das Umfeldseiner "Super Eagles" - ob im Trainingslager, bei Spielen oder imprivaten Bereich. In Teil zwei des WM-Magazins steht um 17.00 Uhr derTitelverteidiger aus Deutschland im Blickpunkt - nach einer WocheTrainingslager in Eppan und kurz vor Anpfiff des Vorbereitungsspielsam Abend gegen Österreich. Mit "Fabian Kösters Gruppengegner-Check"folgt am Samstag, 9. Juni 2018, um 23.00 Uhr der letzte Teil von"Fußball-Fieber - Das WM-Magazin" im ZDF.Pressemappe: https://ly.zdf.de/x6S/https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell