Österreich: Die Alpenrepublik wächst überdurchschnittlich!

Liebe Leser,

Österreich ist in einem insgesamt wirtschaftlich stabilen und gesunden Zustand. Zu diesem Ergebnis kam die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrer kürzlich veröffentlichten Studie. Nach 4 Jahren mit niedrigen Wachstumsraten zwischen 0,1 und 1,0% erzielte Österreich 2016 ein inflationsbereinigtes BIP-Wachstum von 1,5%. Im laufenden Jahr rechnen Experten mit einem BIP-Wachstum weit über dem Durchschnitt der Eurozone.

Während das Institut für Höhere Studien (IHS) und die Österreichische Nationalbank (OeNB) von 2,2% ausgehen, erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo sogar 2,4%. Für 2018 rechnet man mit rund 2%. Verantwortlich für diese positive Entwicklung ist die 2016 verabschiedete Steuerreform und anziehende Exporte.

Exportstarke Unternehmen wie Palfinger profitieren besonders von der steigenden Nachfrage nach Produkten made in Austria. Die weltweite Exportstatistik des Internationalen Währungsfonds gibt Aufschluss über die Veränderungen in der Exportlandschaft. Österreich verliert seit Jahren Marktanteile in den Hauptabsatzländern Deutschland, Italien und Tschechien.

Gleichzeitig nehmen jedoch die Exporte in die USA und China stark zu. Ein Beispiel ist der Ziegelhersteller Wienerberger, der seit Jahren Erfolge am nordamerikanischen Markt feiert, während die Geschäfte in Europa stagnieren.

Es gibt auch Baustellen

Das BIP gilt als internationaler Indikator für Reichtum und Wohlstand einer Nation. Doch neben der Funktion als Indikator hat die Kennzahl für den Staat eine viel wichtigere Bedeutung. Ein steigendes BIP unterstellt eine steigende Wirtschaftsleistung und damit steigende Steuereinnahmen.

Für zukünftiges Wachstum ist vor allem entscheidend, wofür der Staat die zusätzliche Liquidität verwendet. Bedarf an zusätzlichen Mitteln gibt es nämlich genug. Allen voran kletterte die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP mit 84,6% in den vergangenen Jahren auf ein Hoch. Damit fällt Österreich nicht nur unter den Schnitt der Eurozone, sondern übersteigt auch bei Weitem das Maastricht-Kriterium von 60%.

Auch wenn die Aufnahme von Fremdkapital aktuell zu besonders günstigen Konditionen möglich ist, müssen zukünftig neue Schuldverschreibungen gezeichnet werden, um auslaufende zu decken. Ein Anstieg des Zinsniveaus zeichnet sich bereits langsam ab. Das aktuell überdurchschnittliche Wachstum trügt besonders im langfristigen Vergleich. Während der Durchschnitt aller 35 OECD-Mitglieder seit 1995 um 60% wachsen konnte, verzeichnete Österreich ein Wachstum von lediglich 50%.

Österreich belegt vorletzten Platz im Digitalisierungsvergleich

Nachholbedarf gibt es vor allem im Bereich der Digitalisierung. Innovationsschwerpunkte wie die vernetzte Wertschöpfungskette, das Internet der Dinge oder die Industrie 4.0 haben alle eines gemeinsam: Den Bedarf an zentralisierten Datenquellen, die Cloud-Computing bietet. Gemessen an den Unternehmen die Cloud-Computing nutzen, bilden Österreich mit 17% und Deutschland mit 16% das Schlusslicht im Vergleich zu anderen Industrienationen.

Finnland (58%), Schweden (49%) und Dänemark (45%) führen die Liste an. In Bezug auf die Internetgeschwindigkeit, die zu den ausschlaggebendsten Produktivitätsfaktoren zählt, bildet Österreich ebenfalls das Schlusslicht. In Finnland, Dänemark und Schweden verfügen 27 bis 33% der Unternehmen über Internetgeschwindigkeiten über 100 MB/s, während es in Österreich lediglich 11% sind.

In Bezug auf den Onlinehandel zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. 15% der österreichischen Unternehmen erwirtschaften mehr als 1% des Umsatzes über einen Online-Shop, während es in vergleichbaren Ländern wie Dänemark oder Schweden rund 28% sind. Auch die tägliche Verwendung moderner Informations- und Kommunikationsmittel ist in österreichischen Haushalten deutlich stärker von Bildung, Alter und Herkunft abhängig als in anderen Industriestaaten.

Ineffizienzen im Gesundheitssystem und der öffentlichen Administration

Neben der Digitalisierungslücke kämpft Österreich mit steigenden Kosten im Gesundheitssystem und Ineffizienzen in der öffentlichen Verwaltung. In den ersten 6 Monaten gingen rund 42.200 Personen in Rente und damit 3,3% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche Antrittsalter stagniert bei 60 Jahren und 3 Monaten und liegt weiterhin unter dem EU-Schnitt. Die Pensionszahlungen machen in entwickelten Industrienationen im Durchschnitt rund 8,2% des BIPs aus, während insgesamt 12% für soziale Transferleistungen aufgewendet werden.

Österreich übertrifft diese Zahlen mit 13,5 und 18,2% deutlich. Zusätzlich ist die öffentliche Administration laut IHS-Studie aufgrund zu hoher Komplexität ineffizient. Im Mittelpunkt der öffentlichen Gesundheitsadministration stehen die Krankenkassenträger. Mit insgesamt 27 Kranken-, Unfall- und Pensionsanstalten für 9 Bundesländer weist Österreich eine weit überdurchschnittliche Administrationsdichte auf.

Regulierungen bremsen Konjunkturmotor

Seit Jahren wird über eine vollständige Überarbeitung der österreichischen Gewerbeordnung diskutiert. Im Mai hätte die neue Gewerbeordnungsreform verabschiedet werden sollen. Die Abstimmung im Nationalrat wurde je doch auf unbestimmte Zeit verschoben. Dabei wäre eine Überarbeitung höchste Zeit. Auf dem OECD-Regulierungs- Index, der Industrienationen je nach Regulierungsintensität zwischen 0 und 3 Punkten bewertet, schneidet Österreich in beinahe allen Branchen am schlechtesten ab.

Besonders stark reguliert ist der Einzelhandel (2,5 von 3) und der Beratungssektor (2,7 von 3). Darüber hinaus werden im internationalen Vergleich die Regulierungen für Venture Capital und Eigenkapitalfinanzierungen kritisiert. Ein Vergleich mit den USA macht die Folgen der unterschiedlichen Gesetzgebung deutlich.

In den USA stammen rund 80% des Kapitalstocks von Eigenkapitalgebern, während sich die restlichen 20% aus kurzfristigen Bankkrediten und anderen Fremdkapitalinstrumenten zusammensetzen. In Österreich ist die Situation genau umgekehrt. Damit ist die Abhängigkeit von Banken und dem Zinsniveau deutlich größer.

Der Bankensektor hat sich erholt und treibt den ATX an

Die österreichische Bankenlandschaft profitiert von dieser Situation. Die Erholung von der Finanz- und Wirtschaftskrise schreitet voran. Die Gewinne steigen trotz des herausfordernden Niedrigzinsumfelds, die Anzahl fauler Kredite ist rückläufig, und Fremdwährungskredite wurden abgebaut. Zusätzlich zeichnet sich ein langsam steigendes Zinsniveau ab, von dem besonders die Erste Group profitieren wird. Beinahe die Hälfte (48,7%) der ATX-Werte stammen aus dem Finanzwesen.

Kein Wunder also, dass der ATX auf 12-Monats- Sicht bereits um 40% zugelegt hat. Unsere Favoriten sind Polytec, ams und Palfinger, die in den vergangenen Jahren unabhängig nationaler Entwicklungen einen Erfolg nach dem anderen erzielt haben.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.