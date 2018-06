Oerlikon will Getriebesparte am 11. Juli an Schweizer Börse bringen

Zürich (awp) - Oerlikon konkretisiert den vor zwei Wochen angekündigten Börsengang der Getriebesparte und setzt die Preisspanne zwischen 48 bis 62 Franken pro Aktie fest. Es ist bereits der achte Börsengang in der Schweiz in diesem Jahr.

Die Platzierung der Aktien, das so genannte Bookbuilding-Verfahren, beginne am (heutigen) Donnerstag, teilte Oerlikon in einem Communiqué mit. Der Handel unter den Symbol GRAF soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten