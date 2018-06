Oerlikon will Getriebesparte an die Börse bringen

Zürich (awp) - Oerlikon will die Getriebesparte unter dem Namen GrazianoFairfield an die Schweizer Börse bringen. Der Börsengang (IPO) an die SIX Swiss Exchange soll abhängig von den Bedingungen am Kapitalmarkt im dritten Quartal erfolgen. Das neue Unternehmen soll den Hauptsitz in der Schweiz haben.

"Die Rahmenbedingungen für einen IPO stimmen und Drive Systems erfüllt alle Voraussetzungen, die wir im Vorfeld für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten