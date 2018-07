Oerlikon und Lufthansa Technik arbeiten an Standards in der additiven Fertigung

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Zürich (awp) - Oerlikon und Lufthansa Technik haben eine Partnerschaft im Bereich der additiven Fertigung (Additive Manufacturing, AM) vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, stabile und wiederholbare Prozesse bei Wartungs-, Reparatur- und Überholungs-Dienstleistungen (MRO-Dienstleistungen) für zivile Luftfahrzeuge, Triebwerke und Komponenten zu entwickeln, wie Oerlikon in einer Mitteilung am Mittwoch schreibt.

Die Partnerschaft sei ein wichtiger Schritt zur Industrialisierung von AM in dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten