Oerlikon-Aktie: Beendigung der russischen Aktivitäten!

Geschäftsaktivitäten mit Russland eingestellt Oerlikon hat mit dem lokalen Managementteam eine Vereinbarung über den Verkauf aller Aktivitäten in Russland getroffen. Das Geschäft wird unter den neuen Eigentümern unabhängig weitergeführt. Am 4. März 2022 stellte Oerlikon nach dem Einmarsch in der Ukraine alle grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten mit Russland ein. In einem letzten Schritt stellt Oerlikon nun auch alle Geschäftsaktivitäten innerhalb Russlands ein.… Hier weiterlesen